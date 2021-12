Ashes Australia vs England: डे-नाइट टेस्ट में अजेय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सुधार पाएगा अपना रिकॉर्ड?

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने कमर कस ली है. उसने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से एडिलेड में खेले जाने वाले डे-नाइट टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का भी ऐलान कर दिया है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी कंगारू टीम डे-नाइट टेस्ट के अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने उतरेगी. उसने ब्रिस्बेन में पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया था. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक गुलाबी गेंद से 8 टेस्ट मैच खेले हैं और उन सभी में उसने जीत दर्ज की है.

जहां ऑस्ट्रेलिया का दिन-रात्रि मैचों में शानदार रिकार्ड है, वहीं इंग्लैंड ने गुलाबी गेंद से जो चार मैच खेले हैं उनमें से उसने केवल एक में जीत दर्ज की है. उसने यह जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2017 में घरेलू मैदान पर हासिल की थी.

डेविड वॉर्नर ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की टेंशन

ऑस्ट्रेलिया के लिए हालांकि डेविड वॉर्नर की फिटनेस चिंता का विषय है, जिन्होंने पहले मैच में कुछ जीवनदान मिलने के बाद 94 रन बनाए थे. इस दौरान दो बार उनकी पसलियों पर चोट लगी थी. वह इंग्लैंड की दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे थे. एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान वॉर्नर असहज महसूस कर रहे थे. उन्हें हालांकि प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

कप्तान पैट कमिंस को विश्वास है कि वह मैच के लिए फिट हो जाएंगे. कमिंस ने कहा, ‘वह फिट हो जाएंगे. उन्होंने एक दिन पहले बल्लेबाजी की. वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा थे, लेकिन मै डैवी (वॉर्नर) को जानता हूं वह इस मैच से बाहर नहीं रहना चाहेंगे.’

पहले मैच में 152 रनों की पारी खेलने वाले ट्रैविस हेड ने भी कहा कि वॉर्नर दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे. हेड ने कहा, ‘हम दो दिन पहले एक साथ घर लौटे थे. उनका परिवार एडिलेड आया है जो कि अच्छा है. उन्हें लग रहा है कि वह खेलने के लिए अच्छी स्थिति में हैं.’ ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव किया गया है. चोटिल जोश हेजलवुड की जगह जाय रिचर्डसन को टीम में लिया गया है.

