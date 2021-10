T20 WC: …जब बुर्ज खलीफा पर दिखा टीम इंडिया की नई जर्सी का जलवा

Team India New Jersey: टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है. विराट कोहली की ब्रिगेड डार्क ब्लू कलर की जर्सी पहन अपना जलवा दिखाएगी. नई जर्सी आने के बाद इसका स्वागत भी खास अंदाज़ में हुआ. बुधवार को दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी टीम इंडिया की नई जर्सी दिखाई दी और खिलाड़ियों के पोस्टर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग चमक उठी.

बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर टीम इंडिया के खिलाड़ी नई जर्सी में दिख रहे हैं. इस नई जर्सी की टैगलाइन ‘बिलियन चीयर्स जर्सी’ रखी गई है, साथ ही थीम सॉन्ग ‘गेम दिखा’ है.

The Team India World Cup jersey unveil gets bigger and better with a projection on the iconic Burj Khalifa.



