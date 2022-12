Team India For T20 WC: महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, देखें फुल स्क्वॉड और शेड्यूल

फरवरी 2023 में होने वाले महिला टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के सपने को पूरा करने के लिए उतरेगी. बीसीसीआई द्वारा इसके साथ ही साउथ अफ्रीका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान किया गया है.

महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 10 फरवरी से होनी है, जबकि 12 फरवरी को टीम इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है. भारतीय टीम को ग्रुप-2 में रखा गया है जिसमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, पाकिस्तान और आयरलैंड भी हैं. वर्ल्ड कप का फाइनल 26 फरवरी को खेला जाना है.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिगेज़, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, देविका वैद्या, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, अंजलि सरवानी, पूजा वस्त्राकर (फिटनेस पर निर्भर), राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे

रिजर्व प्लेयर: एस. मेघना, स्नेह राणा, मेघना सिंह

NEWS 🚨 - India squad for ICC Women’s T20 World Cup 2023 & tri-series in South Africa announced.



