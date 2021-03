कोच रवि शास्त्री ने की ऋषभ पंत की तारीफ, शतक पर दिया ये बयान

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने शनिवार को कहा कि ऋषभ पंत का इंग्लैंड के खिलाफ यहां चौथे और अंतिम टेस्ट में मैच का रुख बदलने वाला शतक घरेलू सरजमीं पर छठे नंबर के बल्लेबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ जवाबी-आक्रमण वाली पारी थी. पंत की पारी एहतियात और आक्रामकता का मिश्रण थी जिसमें उन्होंने 118 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए और इस पारी ने भारत की शनिवार को पारी और 25 रनों की जीत में अहम भूमिका अदा की जिससे टीम ने सीरीज 3-1 से अपने नाम की.

पंत की तारीफ करते हुए शास्त्री ने कहा कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज की कड़ी मेहनत ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंत ने पिछले तीन चार महीने कड़ी मेहनत की है जिसके नतीजे सामने हैं. मैंने अभी तक किसी भारतीय द्वारा घरेलू सरजमीं पर, विशेषकर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जब गेंद टर्न कर रही होती है, जो पारियां देखी हैं, उसमें कल की उनकी पारी सर्वश्रेष्ठ जवाबी हमले वाली थी.

