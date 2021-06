अंडा खाने को लेकर निशाने पर आए 'शाकाहारी' कोहली ने दिया ये जवाब

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के एक बयान पर बीते दिनों विवाद हो गया. कोहली ने हाल ही में अपनी डाइट के बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि उनकी डाइट में अंडा भी शामिल है. इसके बाद वह ट्विटर पर यूजर्स के निशाने पर आ गए.

लोग कोहली को अंडा खाने वाला शाकाहारी बताने लगे. विवाद बढ़ने के बाद कोहली ने मंगलवार को बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं वेगन हूं. हमेशा शाकाहारी होने की बात कही...गहरी सांस लें और सब्जियां खाएं (यदि आप चाहें तो).' कोहली ने ट्वीट कर लोगों को ये जवाब दिया है.

I never claimed to be vegan. Always maintained I'm vegetarian. Take a deep breath and eat your Veggies (if you want 😉)💪😂✌️ — Virat Kohli (@imVkohli) June 1, 2021

बता दें कि वेगन डाइट में सिर्फ उन खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है, जो पूरी तरह से नैचुरल हो और जो उत्पाद जानवरों से जुड़े हुए न हों. मालूम हो कि साल 2019 में कोहली ने कहा था कि वो पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं. कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने शरीर पर शाकाहारी भोजन के प्रभाव के बारे में बात भी की थी.

इस बयान के बाद निशाने पर आए कोहली

विराट कोहली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब का सेशन रखा था, जिसमें एक फैन ने उनसे उनकी डाइट के बारे में पूछा. कोहली ने इसके जवाब में कहा, 'ढेर सारी सब्जियां, कुछ अंडे, 2 कप कॉफी, दाल, क्विनोआ, ढेर सारा पालक, डोसा, लेकिन सब सीमित मात्रा में.' कोहली के इस जवाब पर फैन्स ने ट्विटर पर जमकर उनपर निशाना साधा.

Bro vegan hona phir bhi thik hai but eating vegan eggs is a new low @imVkohli — k. (@sandhuxk) May 29, 2021

Virat Kohli claims he is a vegan but in his latest AMA, he said his diet includes eggs. That's bothering me. — Jagruti (@JagrutiPotphode) May 30, 2021

Egg eating vegan Kohli 🤪 pic.twitter.com/OVEQyU7ieL — Aryan (@aryansrivastav_) May 29, 2021

So Kohli is egg wala vegetarian 😂👌 — Sachi (@Sachi_here) May 29, 2021

कई लोगों ने कहा कि कोहली तो अंडा खाने वाले शाकाहारी हैं. कई ने सवाल उठाए कि अगर भारतीय कप्तान अंडा खाते हैं तो खुद को शाकाहारी क्यों बताते हैं. एक यूजर ने लिखा कि कोहली का दावा है कि वह वेगन हैं, लेकिन अपने नवीनतम AMA (आस्क मी एनीथिंग) में उन्होंने कहा कि उनकी डाइट में अंडा शामिल है. यह मुझे परेशान कर रहा है. एक ने कोहली को ट्रोल करते हुए लिखा कि वेगन कोहली ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अंडे नॉन-वेज के तहत नहीं आते हैं, आपको और अधिक शक्ति मिले.

वेगन और शाकाहारी में क्या फर्क होता है

वैसे तो वेगन और शाकाहारी मांस नहीं खाते हैं. लेकिन फर्क है ये कि वेगन अंडा, शहद और जो उत्पाद जानवरों से जुड़े होते हैं वो भी नहीं खाते हैं. यानी कि वे दूध का भी सेवन नहीं करते हैं. वहीं, कुछ शाकाहारी ऐसे होते हैं जो अंडा, दूध और शहद जैसी चीजों का सेवन करते हैं.