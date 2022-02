IND vs SL T20: रोहित शर्मा का मिशन वर्ल्ड कप, टी20 में 7 बॉलर्स से करवाई बॉलिंग

इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपने विजयरथ के साथ आगे बढ़ती ही जा रही है. घरेलू सीरीज में पहले वेस्टइंडीज को 3 वनडे और तीन टी20 की सीरीज में 6-0 से हराया. अब श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 की सीरीज का पहला मैच अपने नाम कर लिया है.

श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 199 रन बनाए थे. 200 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी. यह मैच भारतीय टीम ने 62 रनों से जीता है. रोहित ने इस मैच में गेंदबाजी से काफी एक्सपेरिमेंट भी किए. उन्होंने 7 गेंदबाजों को आजमाया.

5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स ने मिलकर किए 14 ओवर

दरअसल, कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ गेंदबाजी में अपने दूसरे विकल्पों को भी आजमाना चाह रहे थे. रोहित ने प्लेइंग-11 में तीन स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल को खिलाया था. इसके अलावा स्पिनर में युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा थे. इन 5 गेंदबाजों ने मिलकर 14 ओवर गेंदबाजी की.

वेंकटेश और दीपक ने की 6 ओवर गेंदबाजी

इनके अलावा मैच में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और ऑफ स्पिन ऑलराउंडर दीपक हुड्डा से 3-3 ओवर गेंदबाजी कराई. टीम इंडिया के लिए वेंकटेश और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट झटके. जबकि युजवेंद्र चहल और जडेजा को एक-एक सफलता मिली. सबसे सही गेंदबाजी भुवी ने की, जिन्होंने दो ओवर में 9 रन देकर दो विकेट लिए.

