रवींद्र जडेजा की शादी के 5 साल पूरे, तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की शादी के आज( 17 अप्रैल) 5 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इस मौके पर ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है. फोटो उनकी शादी की है, जिसमें वह और उनकी पत्नी रीवा सोलंकी नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा,' इस सफर को शांति और प्यार के साथ जारी रखना है.'

बता दें कि रवींद्र जडेजा की शादी 17 अप्रैल 2016 को रीवा सोलंकी से हुई. आईपीएल के दौरान ही उनकी वेडिंग राजकोट में हुई थी. जडेजा आईपीएल के उस सीजन में गुजरात लॉयन्स की टीम का हिस्सा थे. जडेजा की वाइफ रीवा पेशे से इंजीनियर हैं. दोनों की एक बच्ची भी है.

Happy 5th anniversary to us!! Let’s continue this journey with peace n love ❤️ pic.twitter.com/4s1OcJrL38