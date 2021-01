ऑस्ट्रेलिया से लौटे नटराजन ने गांव में की रथ की सवारी, सहवाग बोले- स्वागत नहीं करोगे?

टीम इंडिया के उभरते तेज गेंदबाज टी नटराजन गुरुवार को भारत लौट आए. ऑस्ट्रेलिया में दमदार प्रदर्शन करने वाले नटराजन का उनके गांव में जोरदार स्वागत हुआ. उनके स्वागत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके स्वागत का वीडियो ट्वीट किया है.

नटराजन पहले नेट गेंदबाज के रूप में चुने गए, लेकिन बाद में एक दौरे के दौरान तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में पदार्पण करने वाले पहले क्रिकेटर बने टी नटराजन गुरुवार को बेंगलुरु पहुंचे, जहां से वह तमिलनाडु में अपने गांव सलेम गए. यहां उनके लिए घोड़े के रथ का इंतजाम किया गया था, जिसमें सवार होकर वो अपने घर पहुंचे. रथ पर सवार नटराजन तिरंगा लहराते हुए दिखे. इस दौरान उनके फैन्स की भारी भीड़ जुटी थी.

नटराजन के स्वागत का वीडियो शेयर करते हुए पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, 'स्वागत नहीं करोगे? यह भारत है. यहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है. यह उससे कहीं ज्यादा है. सलेम जिले के चिन्नप्पमपट्टी गांव पहुंचने पर नटराजन का जोरदार स्वागत. क्या कहानी है.'

Swagat nahi karoge ?

This is India. Here cricket is not just a game. It is so much more. Natarajan getting a grand welcome upon his arrival at his Chinnappampatti village in Salem district. What an incredible story.#Cricket pic.twitter.com/hjZ7kReCub