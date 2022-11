T20 World Cup: न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मौका आज, ग्रुप-1 का सेमीफाइनल समीकरण होगा तय!

T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज दो अहम मुकाबले होने हैं. पहला मैच न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा. जबकि इसके ठीक बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टक्कर अफगानिस्तान से होनी है. यह दोनों ही मुकाबले एडिलेड के मैदान पर खेले जाएंगे.

इन दोनों ही मैचों के बाद काफी हद तक तय हो जाएगा कि ग्रुप-1 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का मजबूत दावेदार कौन होगा. इस ग्रुप में तीन टीमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बराबर 5-5 पॉइंट्स हैं. यदि आज न्यूजीलैंड जीतता है, तो वह अपने बेहतरीन नेट रनरेट के चलते क्वालिफाई कर जाएगा.

न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को जीतना जरूरी

जबकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना मैच जीतता है, तो उसे कल (5 नवंबर) होने वाले इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच पर निर्भर रहना होगा. यदि इंग्लैंड भी मैच जीत लेता है, तब नेट रनरेट देखा जाएगा. उसी के आधार पर ग्रुप-1 से दूसरी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकेगी. यानी साफ है कि अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों को ही अपने आखिरी मैच जीतना जरूरी होगा.

ग्रुप-1 में श्रीलंका की स्थिति क्या है?

इस ग्रुप में श्रीलंका टीम भी है, जिसका आखिरी मैच कल इंग्लैंड से होना है. श्रीलंका टीम के अभी 4 अंक हैं. यह टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के मैच पर डिपेंड है. यदि इन दोनों में से कोई भी एक टीम अपना मैच हारती है और श्रीलंका अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराती है, तो उसका सेमीफाइनल का रास्ता साफ हो जाएगा.

Adelaide hosts the final Group 1 games for these four teams with huge semi-final implications.



State of play ➡️ https://t.co/ubplgONOj0 #T20WorldCup | #IREvNZ | #AUSvAFG pic.twitter.com/WjgdpFYCMJ