ZIM vs PAK T20 WC: जिम्बाब्वे की PAK पर जीत का महाजश्न, कमेंट्री बॉक्स से लेकर बार तक में झूमे लोग, Video

ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने एक रन से हरा दिया. गुरुवार को पर्थ में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रनों का टारगेट मिला था लेकिन पूरे 20 ओवर्स खेलने के बावजूद वह टारगेट तक पहुंच नहीं पाई. पाकिस्तान की यह मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार है. इससे पहले उसे भारत के खिलाफ चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

जब पाकिस्तान को आखिरी बॉल पर तीन रन बनाने थे तो कमेंट्री बॉक्स में अजब सा माहौल था. जिम्बाब्वे के पूर्व पॉमी म्बांग्वा का जोश तो देखते बनता था और जब जिम्बाब्वे की जीत हुई तो उनकी खुशी सातवें आसामान पर चली गई. यही हाल ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर टिम गोसेज का था. टिम के साथ ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ब्रैड हॉग भी कमेंट्री बॉक्स में थे.

THE PARTY IS ON FOR ZIMBABWE!!



सिकंदर रजा ने चटकाए तीन विकेट