IND vs BAN T20 WC: भारत से हार के बाद रोने लगा यह बांग्लादेशी प्लेयर, फैन्स भी हुए गमगीन

टी20 वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को भारत के खिलाफ 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. एडिलेड ओवल में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का टारगेट मिला था लेकिन वह छह विकेट पर 145 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर आ गई है और उसका सेमीफाइनल में जाना लगभग तय हो चुका है.

करीबी मुकाबले में हार के बाद बांग्लादेशी फैन्स एवं क्रिकेटर्स अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाए और उनके आंखें नम थीं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेशी फैन्स रोते हुए दिख रहे थे. खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद हार से काफी निराश थे और उनकी आंखें नम थीं. वहीं मोसाद्दिक हुसैन जैसे युवा प्लेयर भी हार से काफी उदास दिखाई दिए.

भारत से हार के बाद कप्तान शाकिब अल हसन भी निराशा व्यक्त की. शाकिब ने कहा, 'यही हमारी कहानी रही है कि जब हम भारत के खिलाफ खेलते हैं, तो हम मुकाबला जीतने के करीब पहुंच जाते हैं लेकिन हम लाइन फिनिश नहीं करते हैं. यह शानदार खेल था जिसका दोनों टीमों ने लुत्फ उठायाऔर हम यही चाहते थे. अंत में किसी को जीतना है और किसी को हारना होता है.'

क्लिक करें- रनरेट हो या स्ट्राइक रेट, इस वर्ल्ड कप में बने सबसे बड़े बॉस

Must be heartbreaking for the Bangladesh fans !



Spare a thought for Liton das ..what a knock that was ! 👏👏👏 #INDvsBAN #ViratKohli𓃵 😎🔥 .