T20 WC के लिए ICC ने किया अंपायर्स का ऐलान, सिर्फ एक भारतीय शामिल

टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, आईपीएल के तुरंत बाद सभी टीमें इस महायुद्ध में कूदेंगी. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भी तैयारियों में जुटा हुआ है और गुरुवार को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले सभी अंपायरों की लिस्ट जारी की गई.



इस लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय अंपायर का नाम शामिल है. सिर्फ नितिन मेनन ही इकलौते भारतीय अंपायर हैं, जो इस टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान अंपायरिंग करेंगे.



आपको बता दें कि नितिन मेनन पिछले कुछ वक्त में अंपायरिंग की दुनिया में बड़े नाम बने हैं, भारत-इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के दौरान उन्होंने कई शानदार फैसले लिए थे. सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फैंस ने नितिन मेनन की काफी तारीफ की थी.

