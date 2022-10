Suryakumar Yadav T20 World Cup: 'बॉलर्स के दिमाग से खेलता है', पाकिस्तान में भी छा गए सूर्या, मलिक-अकरम-मिस्बाह ने की तारीफ

Suryakumar Yadav T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन में भारतीय टीम की पहली हार हुई. रविवार को पर्थ में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच में भले ही भारतीय टीम को हार मिली हो, लेकिन मुकाबले में सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से छाए रहे.

जहां एक तरफ सीनियर खिलाड़ी लगातार आउट हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर सूर्या अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे. टीम इंडिया ने 49 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. तब सूर्या ने पारी संभाली और 40 बॉल पर 68 रन जड़ दिए. उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके जमाए. सूर्या की ये धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी.

पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स शोएब मलिक, पूर्व दिग्गज वसीम अकरम और मिस्बाह उल हक ने भी सूर्या की जमकर तारीफ की. मलिक ने सूर्या की तुलना साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स से तक कर दी. डिविलियर्स को 360 डिग्री प्लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि वह मैदान के हर तरफ शॉट लगाने में माहिर रहे. तीनों दिग्गज एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल पर बात कर रहे थे.

डिविलियर्स की तरह सूर्या भी बॉलर के माइंड से खेलता है

इसी दौरान शोएब मलिक ने कहा, 'मुझे यह लगता है कि उसकी यह सफलता इसलिए है, क्योंकि वो अपनी गेम चेंज नहीं करता है. यदि एक दो पारी में आउट भी हो जाए, तब भी. वो एक चीज अच्छी करता है कि कंडीशन को जल्दी समझ लेता है. उसको लगता है कि इस स्थिति में ये शॉट्स अच्छे से लग सकते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे से याद है. उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है.'

