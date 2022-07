ICC T20I Batting Rankings: सूर्यकुमार की टी20 रैंकिंग में बम्पर छलांग, टॉप-5 में पहुंचे, कोहली-रोहित को भी पछाड़ा

Suryakumar Yadav, ICC T20I Batting Rankings: टीम इंडिया के स्टार मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव ने धमाल मचा दिया है. उन्होंने एक साल पहले (मार्च 2021) में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब टी20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर-5 बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली औऱ रोहित शर्मा को भी पछाड़ दिया है.

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को टी20 प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की. इसमें सूर्यकुमार यादव ने 44 पायदान की छलांग लगाई है. इसी के साथ वह टॉप-5 में पहुंच गए हैं. फिलहाल, सूर्या 732 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हो गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या ने जमाया था शतक

A huge climb for Suryakumar Yadav in T20I cricket, as Dimuth Karunaratne reaches a career-high ranking on the Test scene!



