ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद SA का किला ढहाया, फैंस बोले- टीम इंडिया के लिए बेमिसाल रहा 2021

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को उसका मजबूत माने जाने वाले सेंचुरियन के गढ़ में 113 रनों से करारी शिकस्त दी है. इसी के साथ 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने शानदार अंदाज में रिएक्शन दिए हैं. एक फैन ने कहा कि 2021 टीम इंडिया के लिए बेमिशाल रहा है.

यूजर ने कहा कि पहले ऑस्ट्रेलिया में गाबा, फिर इग्लैंड में लॉर्ड्स और ओवल के बाद अब साउथ अफ्रीकी टीम का सेंचुरियन का किला भी ढहा दिया है. इस टेस्ट में टीम इंडिया ने मेजबान साउथ अफ्रीका को 305 रनों का टारगेट दिया था. फिर पूरी अफ्रीकी टीम को 191 रनों पर समेट दिया.

Gabba Lords Oval Centurion.



All conquered in a single year.

2021 has been landmark year in indian test history.#SAvIND pic.twitter.com/mVSqkI3yxg — ChandlerStinson (@ChandlerStinso1) December 30, 2021

वसीम जाफर ने भी जमकर ट्विट किए

पूर्व भारतीय टेस्ट प्लेयर ने भी टीम इंडिया की जीत पर लगातार दो ट्विट किए. एक में उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि साउथ अफ्रीका अपने मजबूत गढ़ सेंचुरियन में हारती हो. इस बार बुरी तरह हारे. वहीं, दूसरे ट्विट में कहा कि यह राहुल द्रविड़ की कोचिंग में पहली विदेशी जीत के जश्न का टाइम है. वसीम जाफर के अलावा आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने भी ट्विट कर भारतीय टीम को बधाई दी.

Supersport park is SA's fortress. They hardly ever lose there.

Team India: 😆 #SAvIND pic.twitter.com/uHGvwUD0U3 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 30, 2021

Time to celebrate first overseas test win under Rahul Dravid 😁 #SAvIND pic.twitter.com/M0q3RBizRK — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 30, 2021

🔥 HISTORY-MAKERS 🔥



An enthralling Test to end 2021 as #TeamIndia become the first Asian team to win a Test match at the SuperSport Park in Centurion, South Africa.



1-0 up with The Wanderers next 🤩



📸: BCCI#SAvIND pic.twitter.com/eNjOc5SCZ2 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 30, 2021

What a commanding performance to start the series! 🥳🤩



India go 1️⃣-0️⃣ in the Test series with their first ever win at the Centurion. 💪🏻#PlayBold #TeamIndia #SAvIND pic.twitter.com/nrdPgJRcPl — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 30, 2021

Started the year with Gabba and ending it with Centurion!

Congratulations for the historic Test win #TeamIndia.

What a brilliant performance to beat the hosts in such a grand manner! 🙌#SAvIND pic.twitter.com/ymnAbwtPJ6 — DK (@DineshKarthik) December 30, 2021