डे-नाइट टेस्ट: स्मृति मंधाना ने जड़ा टेस्ट शतक, विराट कोहली के क्लब में हुईं शामिल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन मंधाना ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया है. उन्होंने डे-नाइट टेस्ट में शतक जड़ने का कारनामा किया है. इससे पहले विराट कोहली ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट में शतक (136 रन) जड़ा था.

भारतीय टीम ने कल स्कोर एक विकेट पर 132 रनों से आगे खेलना शुरू किया. पहले दिन 80 रनों के स्कोर पर नाबाद लौटने वाली मंधाना ने एलिस पैरी के ओवर की गेंद पर चौका जड़कर शानदार अंदाज में अपना सैकड़ा पूरा किया. शतकीय मुकाम तक पहुंचने के लिए मंधाना 170 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और एक छक्का जड़ा. आखिरकार वह 127 रनों (216 गेंदें, 22 चौके, 1 छक्का) की पारी खेलकर आउट हुईं.

