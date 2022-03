IND vs SL: श्रेयस अय्यर के नाम हुआ वो अनचाहा रिकॉर्ड, जिससे सचिन-सहवाग भी रहे परेशान!

भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में खेल रही है. यह डे-नाइट टेस्ट शनिवार (12 मार्च) से खेला जा रहा है. मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए, लेकिन एक समय टीम की बुरी हालत हो गई थी.

भारतीय टीम ने 86 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला और शानदार 92 रन की पारी खेली. इसी दौरान श्रेयस ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया और वह लीजेंड सचिन तेंदुलकर और वीरेंदर सहवाग के क्लब में शामिल हो गए हैं.

92 रन पर स्टम्प आउट हुए श्रेयस अय्यर

दरअसल, 92 रन पर खेल रहे श्रेयस अय्यर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के हाथों स्टम्प आउट हुए. श्रेयस को लेफ्टआर्म स्पिनर प्रवीण जयाविक्रमा ने शिकार बनाया. इसी के साथ श्रेयस 90 से 99 रन के बीच स्टम्प आउट होने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए. श्रेयस से पहले दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर और वीरेंदर सहवाग भी नर्वस-90 के दौरान स्टम्प आउट हो चुके हैं.

नर्वस-90 पर स्टम्प आउट होने वाले भारतीय

नाइट टेस्ट में शतक के रिकॉर्ड का मौका गंवाया

यदि श्रेयस अय्यर 8 रन और बनाकर अपना शतक पूरा करते तो वह डे-नाइट टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बना लेते. हालांकि वह यह मौका गंवा चुके हैं. इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कोलकाता डे-नाइट टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जमाया था. उन्होंने 136 रन की पारी खेली थी.

