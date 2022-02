Shikhar Dhawan, Ind Vs Wi 3rd ODI:14 डॉट के बाद धवन ने छक्का मार खोला था खाता, वापसी में नहीं कर पाए कमाल

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अहमदाबाद में तीसरा वनडे खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन की टीम में वापसी हुई. कोरोना को मात देने के बाद शिखर धवन का वापस आना काफी बेहतर नहीं हो पाया. यहां तक की अपनी शुरुआती 14 बॉल में तो शिखर एक भी रन नहीं बना पाए थे.



तीसरे वनडे मुकाबले में शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी की वापसी हुई. शिखर धवन अपनी इस पारी में सिर्फ 10 रन ही बना पाए और उन्होंने 26 बॉल खेलीं. शिखर धवन अपनी शुरुआती 14 बॉल में एक भी रन नहीं बना पाए थे.



उसके बाद 15वीं बॉल पर उन्होंने आगे बढ़कर छक्का लगाया और अपना खाता खोल लिया. हालांकि, दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरे और शिखर भी बाद में अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए. ओडिएन स्मिथ की बॉल पर शिखर जेसन होल्डर को अपना कैच थमा बैठे.

