Shane Warne Affair: शेन वॉर्न का अफेयर बना था पत्नी से तलाक की वजह, होटल में फूट-फूटकर रोए थे

Shane Warne Affair: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न को लेकर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ हुई है. शेन वॉर्न के करियर और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं. इसी दौरान शेन वॉर्न ने अपनी पत्नी संग हुए तलाक के बारे में बात की और पूरी तरह से स्वीकारा कि उसमें उनकी ही गलती थी.



शेन वॉर्न के मुताबिक, जब उनकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चला और बात तलाक तक पहुंच गई थी तब वह होटल के कमरे में अकेले रोते रहे थे. ये साल 2005 में हुआ था, जब शेन वॉर्न इंग्लैंड में एशेज़ सीरीज़ खेलने पहुंची थे.



उस वक्त ये खबरें आई थीं कि शेन वॉर्न का इंग्लैंड में ही अफेयर चल रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट लौरा सेयर्स और दूसरी केरी कॉलिमोर नाम की महिला थी. डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जब उनकी वाइफ Simone Callahan को इस बारे में पता चला था तब वह वापस ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी.

The King of Spin 🏏 See SHANE in Australian cinemas now for a strictly limited time. @ShaneWarne



pic.twitter.com/9UIveqhNvW