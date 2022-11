Pakistan Team T20 World Cup 2022: 'पाकिस्तान को चाहिए फायर पावर', शाहिद आफरीदी ने सेमीफाइनल के लिए दी बाबर आजम को ये सलाह

Pakistan Team T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरकार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. रविवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार के बाद पाकिस्तान को मौका मिला. इसका उसने फायदा उठाया और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली.

अब पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से टक्कर होगी. यह मुकाबला बुधवार (9 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में खेला जाएगा. मगर इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने मौजूदा कप्तान बाबर आजम को एक खास सलाह दी है.

ओपनिंग में धाकड़ बल्लेबाज चाहते हैं आफरीदी

आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान टीम को टॉप ऑर्डर में धमाकेदार बल्लेबाज चाहिए. खासकर ओपनिंग में ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए, जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकें. इसके लिए आफरीदी ने बाबर को नाम भी सुझाए हैं. उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस को ओपनिंग आना चाहिए. जबकि बाबर खुद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं.

दरअसल, आफरीदी ने यह सलाह ट्विटर के जरिए दी है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'हमें टॉप ऑर्डर में फायर पावर वाले बल्लेबाजों की जरूरत है, जो हारिस और शादाब खान की तरह क्लियर माइंड के साथ खेल सकें.' यानि साफ है कि आफरीदी ओपनिंग में धाकड़ बल्लेबाज चाहते हैं.

बाबर आजम पर तंज कसने से बाज नहीं आए आफरीदी

आफरीदी ने आगे लिखा, 'प्लीज हारिस को रिजवान के साथ ओपनिंग में लाने पर विचार करें और आप (बाबर) तीसरे नंबर पर आएं. इसके बाद बेस्ट हिटर्स को लाते रहें. आपको मैच जीतने के लिए सख्त और बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबल (किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकें) होना चाहिए.'

@babarazam258 we need fire power at the top with batters who are showing clear intent like Haris and Shahdab. Plz consider Haris opening with Riz and you one down followed by ur next best hitter. You should be rigid on winning the match and flexible on a balanced batting line up