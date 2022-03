Women's World Cup: शेफाली वर्मा की आंधी, अफ्रीका के खिलाफ जड़ी फिफ्टी, स्मृति मंधाना के लिए कुर्बान किया विकेट

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिलाओं के वर्ल्ड कप में रविवार को टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले में शेफाली वर्मा की आंधी देखने को मिली. अफ्रीकी टीम के खिलाफ यह करो या मरो का मैच था. इसमें शेफाली वर्मा ने ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम इंडिया का स्कोर 274 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

शेफाली ने मैच में 46 बॉल खेलते हुए 53 रन की अहम पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके जमाए. पूरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 115.21 शेफाली का ही रहा. उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ 91 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की. मंधाना ने 84 बॉल पर 71 रन की पारी खेली.

शबनीम के ओवर में शेफाली की ताबड़तोड़ पारी

टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इसके बाद ओपनिंग करते हुए शेफाली ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर दिया था. पारी के तीसरे ओवर में शेफाली ने तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल (Shabnim Ismail) की खबर लेना शुरू कर दिया. इसी ओवर में शेफाली ने ताबड़तोड़ आंधी की तरह पारी खेलते हुए 17 रन जुटाए.

शबनीम के इस ओवर में शेफाली ने शुरुआती 3 बॉल पर लगातार तीन चौके जमाए. इसके बाद दो बार डबल रन निकाले और एक नोबॉल मिलाकर ओवर में कुल 17 रन जड़ दिए. इससे ठीक पहले की तीन बॉल भी शेफाली ने एक चौका जमाया था और डबल रन लिए थे. ऐसे में यदि देखें तो शेफाली ने लगातार 9 बॉल खेलकर 22 रन बल्ले से निकाले.

An unfortunate mix-up in the middle and Shafali returns to the dug out after an excellent knock of 53 off 46 balls. India have lost the first wicket for 91 runs.



Yastika is the new batter in.

Follow the match ▶️ https://t.co/BWw8yYwlOS#TeamIndia | #CWC22 | #INDvSA pic.twitter.com/YLMIj7q5Ur