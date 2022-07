Scotland Cricket Board: नस्लवाद के मामलों से क्रिकेट जगत में भूचाल, स्कॉटलैंड के पूरे क्रिकेट बोर्ड ने दिया इस्तीफा

क्रिकेट की दुनिया से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. रविवार को एक देश के पूरे क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा रेसिज्म से जुड़े कुछ मामले सामने आने के बाद हुआ है. यह स्कॉटलैंड में हुआ है, जहां क्रिकेट बोर्ड के सभी सदस्यों ने अपना पद छोड़ दिया. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी भी दी गई है.



स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स ने सीईओ को अपना इस्तीफा दिया और तुरंत प्रभाव से काम बंद करने की बात कही. पिछले साल स्कॉटलैंड के बॉलर माजिद हक ने आरोप लगाया था कि बोर्ड के भीतर नस्लवाद भरा हुआ है, जिसके बाद इस मामले में जांच बैठाई गई थी.



सिर्फ माजिद हक ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर कासिम शेख ने भी कहा था कि स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर नस्लीय टिप्पणी की जाती है. बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स ने इस्तीफा देते हुए कहा कि अगर स्कॉटलैंड में क्रिकेट खेलते हुए किसी को भी नस्लीय भेदभाव महसूस हुआ है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं.

NEWS UPDATE | The Board of Cricket Scotland has resigned. We will work in partnership with @sportscotland with immediate effect to ensure appropriate governance, leadership & support is in place for sport in the days ahead.



Find out more ➡️ https://t.co/S6AF7EyE4A pic.twitter.com/qa2Y0ybcNP