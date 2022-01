Legends League Cricket: फैन्स को झटका, लीजेंड लीग में हिस्सा नहीं लेंगे सचिन, अमिताभ ने किया ये ट्वीट

इसी महीने शुरू होने वाली लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस बार लीजेंड सचिन तेंदुलकर इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे. यह बात SRT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कही. इस साल यह लीजेंड्स क्रिकेट लीग 20 जनवरी से खेली जाएगी.

इस बार भारतीय टीम में युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ पठान भी शामिल रहेंगे. यह लीजेंड्स क्रिकेट लीग रिटायर खिलाड़ियों का टूर्नामेंट है. क्रिकेट को अलविदा कह चुके खिलाड़ी इस लीग में खेलते हैं.

अमिताभ के वीडियो के बाद सचिन की उम्मीद जगी

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का एक LLC का प्रोमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इसके बाद से फैंस को उम्मीद कि सचिन तेंदुलकर भी इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे, लेकिन SRT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता ने इस बात को खारिज कर दिया है. प्रवक्ता ने कहा कि सचिन तेंदुलकर लीजेंड्स लीग क्रिकेट में शामिल नहीं होंगे. उनके खेलने की खबरें गलत हैं.

T 4152 - CORRECTION : Legends League Cricket T20 , FINAL promo .. apologies .. and regrets for any inconvenience caused .. the error was inadvertent .. 🙏🙏🙏#legendsleaguecricket #bosslogonkagame pic.twitter.com/Zo33KqZxKU