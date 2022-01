NZ vs BAN, Ross Taylor: विदाई टेस्ट में भावुक हुए रॉस टेलर, जाते-जाते बना दिया ये रिकॉर्ड

NZ vs BAN, Ross Taylor: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. यह मुकाबला कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर के बेहद खास है. न्यूजीलैंड के सबसे सफलतम टेस्ट बल्लेबाज टेलर आखिरी बार सफेद जर्सी में न्यूजीलैंड के लिए खेलते दिखाई दे रहे हैं, इस दौरान रॉस टेलर भावुक भी हुए. रविवार को टेस्ट मैच में उतरते ही रॉस टेलर ने एक खास रिकॉर्ड भी बना लिया.

टेलर पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी की बराबरी करते हुए न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले टेस्ट क्रिकेटर बन गए. टेलर का यह न्यूजीलैंड के लिए 112वां एवं आखिरी टेस्ट मैच रहा. डेनियल विटोरी ने भी न्यूजीलैंड के लिए इतने ही टेस्ट मैचों में भाग लिया था. इसके बाद इस एलीट लिस्ट में पूर्व कप्तानों स्टीफन फ्लेमिंग (111) और ब्रेंडन मैक्कुलम (101) का नंबर आता है.

Ross Taylor is himself emotional while singing National anthem 🥺

pic.twitter.com/IXfxpQr0eM