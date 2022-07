Rohit Sharma IND vs ENG Match: रोहित शर्मा ने ऐसा जड़ा छक्का, स्टैंड में बैठी 6 साल की बच्ची को लगी बॉल, VIDEO

Rohit Sharma, IND vs ENG Match: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में करारी शिकस्त दी है. तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को ओवल में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

मैच में हिटमैन रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने लंबे हिट लगाए और नाबाद 76 रनों की पारी खेली. रोहित ने अपनी पारी में 5 लंबे छक्के लगाए. इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा छक्का जड़ा, जिससे स्टैंड में बैठी एक छोटी बच्ची चोटिल हो गई. वह बॉल उस बच्ची को जाकर लगी.

रोहित के हुक शॉट पर नन्ही बच्ची चोटिल हुई

6 साल की बच्ची का नाम मीरा बताया गया

यह वाकया भारतीय पारी दौरान पांचवें ओवर में हुआ. तेज गेंदबाज डेविड विली ने अपने ओवर की तीसरी बॉल काफी शॉर्ट डाली थी, जिस पर रोहित शर्मा ने हुक शॉट मारते हुए बॉल को लेग साइड में छक्के के लिए भेज दिया. यह बॉल स्टैंड में बैठी एक बच्ची को जाकर लगी. बॉल लगने के बाद बच्ची को आसपास के लोग संभालते हैं. बच्ची के साथ शायद उसके पिता थे, जिन्होंने उसे तुरंत गले लगाया.

Meera Salvi, a 6 years old girl who was hit on the back by a six hit by @ImRo45 is fine👍🏽👍🏽. pic.twitter.com/irbO2BtQZZ

सोशल मीडिया पर रोहित के सिक्स और बच्ची को चोट लगने का वीडियो वायरल हो रहा है. इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया गया कि बच्ची का नाम मीरा साल्वी है, जिसकी उम्र महज 6 साल है. उसी को बॉल लगी थी, लेकिन अब वह ठीक है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची को बॉल लगने के बाद मेडिकल स्टाफ भी उसकी तरफ ट्रिटमेंट के लिए दौड़ा था.

रोहित ने बच्ची से मिलकर टेडी-चॉकलेट गिफ्ट दीं

Rohit Sharma met that girl (who was little injured by Rohit's six) in yesterday match and He met and gift teddy and chocolate to the little girl - What a beautiful gesture from Hitman Rohit Sharma. pic.twitter.com/GCufEel7pg