Rohit Sharma Ind Vs Pak: मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े रोहित शर्मा? ये फोटो देख कन्फ्यूज हो जाएंगे

भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को महामुकाबला होना है. दोनों ही टीमें इस मैच के लिए मेलबर्न पहुंच गई हैं और अब हर किसी को मैच का इंतज़ार है. इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ गए हैं.



दरअसल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर इब्राहिम ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. ब्रिस्बेन के गाबा मैदान से डाली गई तस्वीर में इब्राहिम का जो लुक आ रहा है, वह पूरी तरह रोहित शर्मा से मिलता-जुलता है. उनकी इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया.



Azhar Ali is looking so similar to Rohit Sharma in this new training kit of PCT. https://t.co/Myy8Laifdi