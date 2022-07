Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर जड़ा ऐसा शॉट, देखते रह गए जेम्स एंडरसन, फिर हंस पड़े

इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारतीय टीम 100 से कम के स्कोर पर पांच विकेट गंवा चुकी थी. चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स भी फेल साबित हुए. जब टीम इंडिया बैकफुट पर थी, तब विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आकर काउंटर अटैक करने की कोशिश की.

इस दौरान ऋषभ पंत अपने ही अंदाज़ से खेले, यहां उन्होंने एक बार फिर इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को निशाना बनाया. क्रीज़ पर आने के कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत ने क्रीज़ पर आगे बढ़कर जेम्स एंडरसन की बॉल पर चौका जड़ दिया.

ये देखकर जेम्स एंडरसन हैरान रह गए, लेकिन बाद में जब ऋषभ पंत ने उन्हें कुछ कहा तो वह ज़ोर से हंस पड़े. ऋषभ पंत का टेस्ट में भी टी-20 वाला अंदाज़ देखने को मिलता है, जब इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया था तब भी ऋषभ पंत ने एंडरसन के खिलाफ अटैकिंग रुख अपनाया था और टेढ़े-मेढ़े शॉट खेले थे.

Pant coming down the track and smashing Anderson - she loved it and so did Jimmy 😉#ENGvIND | #INDvENG pic.twitter.com/3wz5FaDqXo