Rishabh Pant Health Update: ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस से ले जाएंगे मुंबई... बीसीसीआई ने बताया किस बड़े अस्पताल में होगा इलाज

Rishabh Pant Health Update: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब पंत को बेहतर इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से मुंबई लाया जाएगा.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने जारी किए बयान में कहा है कि ऋषभ पंत का इलाज फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है. अब पंत को मुंबई शिफ्ट करने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं. बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया है कि ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट में शिफ्ट किया जाएगा.

इंग्लैंड या अमेरिका में हो सकती है सर्जरी

इस अस्पताल में ऋषभ पंत बीसीसीआई से सूचीबद्ध प्रसिद्ध खेल ऑर्थोपेडिक डॉ दिनशॉ परदीवाला की देखरेख में रहेंगे. ऋषभ पंत के लिगमेंट का इलाज और सर्जरी होनी है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी ऋषभ पंत पर निगरानी रखे हुए हैं. बयान में कहा गया है कि ऋषभ पंत को जल्द ठीक करने और उनके रिकवरी के लिए जो भी जरूरी होगा, वह किया जाएगा.

यदि बीसीसीआई की मेडिकल टीम और डॉक्टर्स ने सलाह दी तो ऋषभ पंत की सर्जरी इंग्लैंड या अमेरिका में भी हो सकती है. इस बात की जानकारी पीटीआई ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से दी. बीसीसीआई सूत्रों ने पीटीआई से कहा, 'यदि सर्जरी की सलाह दी जाती है और जरूरत पड़ी, तो यह इंग्लैंड या अमेरिका में हो सकती है.'

