Republic Day 2022: Republic Day पर Rohit Sharma ने फहराया तिरंगा, Virat Kohli ने दिया ये मैसेज

Republic Day 2022: देश आज गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है, कई क्रिकेटर्स भी अपनी तस्वीरें और संदेश साझा कर रहे हैं. टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने ही अंदाज़ में फैन्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. रोहित शर्मा ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह तिरंगा थामे खड़े हैं. रोहित के अलावा विराट कोहली ने भी फैन्स को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी ट्विटर के जरिए देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. विराट कोहली ने लिखा कि सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, एक भारतीय होने पर गर्व है.

Happy Republic Day to all. Proud to be an Indian. 🇮🇳