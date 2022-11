Ravichandran Ashwin: बीच मैदान में कपड़े सूंघने लगे रविचंद्रन अश्विन! कारण जानकर हंसी नहीं रोक पाएंगे

टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और रविवार को इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. भारतीय टीम अगर यह वर्ल्ड कप जीत जाती है तो उसका 15 साल का सूखा खत्म होगा. ऐसे में हर किसी की नज़रें मैच पर टिकी हैं, इस बीच भारत और जिम्बाब्वे मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके केंद्र में रविचंद्रन अश्विन हैं.



सुपर-12 स्टेज के आखिरी मैच में जब भारत और जिम्बाब्वे का मैच हुआ, तब कप्तान रोहित शर्मा टॉस के लिए आए. इसी दौरान का एक वीडियो ट्विटर पर डाला गया है, जिसमें रोहित शर्मा से कुछ दूरी पर पीछे रविचंद्रन अश्विन नज़र आ रहे हैं. यहां अश्विन दो जैकेट हाथ में लिए खड़े हैं और अपनी जैकेट पहचानने की कोशिश में हैं, ऐसा करते हुए अंत में जैकेट को सूंघते हैं और अंत में एक जैकेट को अपने साथ ले जाते हैं.

Checked for the sizes to differentiate!❌

Checked if it was initialed❌

Finally 😂😂 checked for the perfume i use✅

😂😂

Adei cameraman 😝😝😝😝 https://t.co/KlysMsbBgy