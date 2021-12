India Vs South Africa: विवादों से घिरे कोहली को लेकर द्रविड़ का बयान, जमकर की तारीफ

India Vs South Africa: भारतीय टीम का साउथ अफ्रीकी दौरा रविवार से शुरू हो रहा है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, इससे पहले कोच राहुल द्रविड़ ने टीम की तैयारियों को लेकर बात की है. साथ ही राहुल द्रविड़ ने कप्तान विराट कोहली को लेकर भी अहम बयान दिया है. राहुल द्रविड़ का कहना है कि विराट कोहली ने टीम इंडिया में फिटनेस का नया कल्चर पैदा किया है.

बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में राहुल द्रविड़ ने कहा कि जब विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया, मैं वहां था और उसके साथ बैटिंग भी की थी. दस साल में वह बतौर खिलाड़ी और व्यक्ति काफी ज्यादा परिपक्व हुए हैं. विराट ने टीम की शानदार अगुवाई की, उनके साथ टीम को सफलता की. विराट ही टीम में फिटनेस का कल्चर लाया, पहले ये बाहर से देखने को मिलता था लेकिन अब उनके साथ काम करने का मौका मिला है.



