Rahul Dravid, Ind Vs Sa: जीरो पर आउट हो लौटे पुजारा का द्रविड़ ने बढ़ाया हौसला, Video पर लट्टू हुए फैंस

Rahul Dravid, Ind Vs Sa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा दिन तो बारिश की वजह से धुलता हुआ दिख रहा है. लेकिन पहले दिन टीम इंडिया की मजबूत शुरुआत ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं. हालांकि, सीनियर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा के लिए दौरे की शुरुआत बढ़िया नहीं हुई और वह पहली ही बॉल पर बिना खाता खोले आउट हो गए.

चेतेश्वर पुजारा की खराब फॉर्म पर फैंस को काफी गुस्सा आया, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल अलग रहा. मैच के पहले दिन जब टी-ब्रेक हुआ, तब का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कोच राहुल द्रविड़ ने चेतेश्वर पुजारा के कंधे पर हाथ रखा है, पुजारा इसपर मुस्कुरा देते हैं.

लंबे वक्त से अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे पुजारा जब गोल्डन डक पर आउट होकर लौटे, तब उन्हें राहुल द्रविड़ का सपोर्ट मिला. टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ के इस रिएक्शन पर फैंस पूरी तरह लट्टू हो गए और ‘द वॉल’ की जमकर तारीफ की.

Nice to see Dravid patting Pujara on the back at the tea interval. It almost seemed like he said 'we all get those ones in cricket'. In fact Dravid never got out first ball in Tests, did however get run-out for 0 without having a ball in 2004 #pujara #INDvsSA pic.twitter.com/GgY8wTJCG9