Rahul Dravid Ind vs Pak T20 World Cup: पाकिस्तान को पीटने के बाद कूल राहुल द्रविड़ भी आए जोश में, ये रिएक्शन नहीं देखा तो क्या देखा!

Rahul Dravid Ind vs Pak T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. उसे देखकर हर कोई झूम उठा है. फैन्स के लिए दिवाली का यह बेस्ट गिफ्ट रहा है. यह मैच मेलबर्न में रविवार (23 अक्टूबर) को खेला गया था.

ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का यह पहला मैच रहा, जिसमें पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया. मैच आखिरी बॉल तक गया और लास्ट ओवर काफी रोमांचक रहा. मगर जैसे ही भारतीय जीती, वैसे ही टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने भी अपना शांत स्वभाव खो दिया.

फैन्स ने द्रविड़ का वीडियो शेयर किया

टीम इंडिया की जीत के बाद द्रविड़ भी जमकर झूम उठे और उनके जोश का अलग ही अंदाज दिखा. यह सब कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि द्रविड़ को पहली बार इस तरह के जोश में रिएक्शन देते हुए देख रहे हैं. बता दें कि द्रविड़ को हमेशा ही शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है.

जोश में द्रविड़ ने क्या-क्या किया?

दरअसल, वीडियो में राहुल द्रविड़ के चेहरे पर जीत की खुशी अलग ही देख सकते हैं. डगआउट में बैठे द्रविड़ भारतीय टीम के जीतने के साथ ही जोश के साथ बाहर आए. इस दौरान उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के सिर पर हाथ मारा, तो स्टाफ को तेजी के साथ ताली मारी. इस दौरान किसी की पीठ पर भी हाथ मारते दिखे हैं. यानी द्रविड़ को जोश में जो सूझ रहा, वही करते दिखाई दिए.

Rahul Dravid is all of us last night 🥹🤌🥵 #INDvsPAK2022 pic.twitter.com/KxpasFSbz3