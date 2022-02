IPL 2022: पंजाब किंग्स ने किया नए कप्तान का ऐलान, मयंक अग्रवाल को कमान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 की शुरुआत से पहले पंजाब किंग्स ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के अगले कप्तान होंगे. मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स ने मेगा ऑक्शन से पहले ही रिटेन कर लिया था, अब सीजन की शुरुआत से पहले ही टीम ने नए कप्तान का ऐलान किया है.



