PM Narendra Modi: 'आपको एक काम कहा था, हुआ क्या?', PM मोदी की खिलाड़ियों संग दिलचस्प बातचीत, Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (2 जनवरी) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया. इस दौरान टोक्यो ओलंपिक के बाद पीएम मोदी ने जब सभी ओलंपिक खिलाड़ियों से बात की थी. एथलीट्स ने भी पीएम के सामने अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.

सभी से बात करने के बाद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आपको मैंने एक काम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? याद है कि नहीं आपको कि मैंने क्या कहा था? तब पीएम ने कहा कि मैंने आपसे 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करने और उन्हें खेल के प्रति मोटिवेट करने के लिए कहा था.

75 स्कूलों में जाकर बच्चों को खेल के लिए मोटिवेट करें

वीडियो में अपने सवाल के बाद पीएम मोदी ने कहा- यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है. इस बार आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं. आप लोग 75 स्कूलों में जाइए. पेरिस ओलिंपिक 2024 में जाने से पहले ही यह काम कर लीजिए. इन स्कूलों में जाकर बच्चों को न्यूट्रीशन के बारे में बताइए. फिटनेस और एक्सरसाइज के बारे में बताइए. हमारी आपसे यही बात हुई थी. आज देश में बच्चे आप लोगों को हीरो मानते हैं. आपसे इंस्पायर होते हैं. फिल्म कलाकारों से ज्यादा अब आपका क्रेज है. स्कूलों में जाकर बच्चों को उनके मनपसंद खेल के बारे में बताइए. क्या खाएं और क्या नहीं खाएं. यह भी बताइए.

मैंने आपसे और कोचों से भी कहा था कि यदि आपको लगता है कि खेलकूद की व्यवस्थाओं में, ट्रेनिंग में और बाकी चीजों में भी यदि आपको लगता है कि यह होना चाहिए. या कुछ कमी हो, तो मुझे लिखकर भेजिए. आप लोग फील्ड में होते हैं. आपको ज्यादा अच्छे से चीजों के बारे में पता होता है. इसलिए यह आप ही बताएंगे कि क्या होना चाहिए. क्या कमी है, जिसे दूर होना चाहिए. ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए. हमारे पास किस तकनीक के साधन होने चाहिए. यह सब होगा, तभी खेल का स्तर और ऊपर आएगा.

