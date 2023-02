Ind Vs Aus: दिल्ली टेस्ट में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल बढ़ी, बीच सीरीज में घर लौटे कप्तान पैट कमिंस

भारत के खिलाफ जारी बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज़ के बीच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बुरी खबर है. कप्तान पैट कमिंस को दिल्ली टेस्ट के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया वापस लौटना पड़ रहा है. कमिंस के परिवार में किसी की तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें तुरंत घर जाना पड़ा. हालांकि, माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत वापस आ सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है, ऐसे में दूसरे-तीसरे टेस्ट के बीच एक लंबा ब्रेक है. यही कारण है कि पैट कमिंस के वापस लौटने की उम्मीद भी बरकरार है. जानकारी के मुताबिक, अगर पैट कमिंस इंदौर टेस्ट तक नहीं लौटते हैं तो स्टीव स्मिथ तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी कर सकते हैं.



The Australian captain is not expected to miss a Test #INDvAUS https://t.co/WD7cyux2xx