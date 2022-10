Pakistan Parchi Player: पर्ची प्लेयर्स पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद, कहा- ऐसे खिलाड़ियों को कभी भी...

Pakistan Parchi Player: टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेल रही पाकिस्तान टीम के साथ लगातार 'पर्ची प्लेयर' विवाद जुड़ता ही जा रहा है. पिछले ही हफ्ते अपने ही देश के लाहौर स्टेडियम में दर्शकों ने 'पर्ची-पर्ची' के नारे लगाए थे. अब पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज तनवीर अहमद भी पर्ची प्लेयर को लेकर भड़क गए हैं. उन्होंने तो खुलेआम इनका विरोध भी किया है.

दरअसल, ट्राई सीरीज में पाकिस्तान टीम ने मंगलवार (11 अक्टूबर) को अपना तीसरा मैच खेला, जिसमें न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच के बाद तनवीर अहमद ने एक वीडियो शेयर किया और पर्ची प्लेयर शब्द का जिक्र करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली. बता दें कि सिफारिश से टीम में आने वाले खिलाड़ी को पाकिस्तान में पर्ची प्लेयर कहते हैं.

'शतक बना देंगे तब भी पर्ची प्लेयर को सपोर्ट नहीं करूंगा'

तनवीर ने कहा, 'लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम के पीछे पड़ा रहता है, तो मैं पड़ा रहूंगा. मैं कभी भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा. ये 15-20 मैचों में एक शतक भी बना देंगे, तब भी कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा. क्योंकि इन्होंने कभी भी मेहनत नहीं की है. ये पर्ची और डंडों से आए हैं. जब मेहनत करने वाला प्लेयर आएगा पाकिस्तान टीम में, तो मैं कभी भी उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा.'

तनवीर ने कहा, 'मैं खुद मेहनत करके आया हूं. मुझे पता है जब लड़का मेहनत करके पाकिस्तान टीम में आता है, तो उसके अंदर क्या फीलिंग होती है. जब प्लेयर अपने को धूप और गर्मी में जलाकर आता है, फिर उसको पता होता है. ये तो बगैर जले हुए हैं. इनको तो दो मैच खेलकर पाकिस्तान टीम में वापस ले आते हैं.' बता दें कि तनवीर ने 5 टेस्ट में 17 विकेट और दो वनडे मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं. उन्होंने एक टी20 मैच में एक विकेट लिया है.

खुशदिल शाह के लिए लगे थे 'पर्ची-पर्ची' के नारे

बता दें कि पिछले हफ्ते ही यानी 2 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम ने लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी (सातवां) टी20 मैच खेला था. इसमें पाकिस्तान टीम को 67 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. तब उस मैच में खुशदिल शाह ने मिडिल ऑर्डर में 25 गेंदों पर सिर्फ 27 रन बनाए थे.

I would like to request our fans to avoid such rants at any player as it can badly impact the player’s health and try to support them like you always do, regardless of the results. We play for YOU, we play for PAKISTAN 🇵🇰 Stay blessed ✨



