Pakistan Cricket: T20 वर्ल्ड कप के बाद 'सुपर फॉर्म' में पाकिस्तान टीम, वेस्टइंडीज को हरा रच दिया इतिहास

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल सुपर फॉर्म में नजर आ रही है. पहले उसने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को शिकस्त दी. इसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी. अब टूर्नामेंट के बाद घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज को भी टी-20 सीरीज में शिकस्त दी है. इसी के साथ एक और इतिहास भी रच दिया है.

दरअसल, पाकिस्तान टीम एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 19 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है. उसने इस साल अब तक कुल 28 मैच खेले. दूसरे नंबर पर युगांडा की टीम रही, जिसने अब तक 22 में से 16 मैच जीते.

पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 9 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 63 रन से जीत दर्ज की थी.

शादाब खान की ताबड़तोड़ बैटिंग

दूसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 8 विकेट पर 172 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 163 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के लिए ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 30 बॉल पर 38 रन, हैदर अली ने 34 गेंदों पर 31 रन, इफ्तिखार अहमद ने 19 बॉल पर 32 रन और शादाब खान 12 गेंदों पर नाबाद 28 रन बनाए.

वेस्टइंडीज के लिए ओडियन स्मिथ ने 24 रन देकर दो विकेट निकाले, जबकि अकील हुसैन ने चार ओवरों में 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया. उनके अलावा हेडन वाल्श, रोमेरियो शेफर्ड और ओशाने थॉमस ने भी 1-1 विकेट लिया.

