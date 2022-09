Pakistan squad T20I World Cup 2022: पाकिस्तान के दो स्टार प्लेयर चोटिल, वर्ल्ड कप में ये तीन प्लेयर भी बढ़ा सकते हैं टेंशन

Pakistan squad T20I World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह घोषणा गुरुवार (15 सितंबर) को हुई. पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तान और शादाब खान को उपकप्तानी दी है.

टीम में पेसर शाहीन शाह आफरीदी की चोट के बाद वापसी हुई है. शाहीन अभी लंदन में ही रिहैब पर हैं. पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर चोट की मार पड़ी है. इनमें से दो फखर जमां और मोहम्मद रिजवान अब भी चोटिल हैं.

शादाब को लगी थी सिर में चोट

जबकि शाहीन आफरीदी, शादाब खान और शाहनवाज दहानी को लेकर ज्यादा निश्चिंत नहीं रह सकते हैं. यह चोट से ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से फिट हैं, यह कहना भी सही नहीं होगा. शादाब को उपकप्तान तो बना दिया गया है, लेकिन सेलेक्टर्स उन्हें चुनते समय पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे. शाहीन और दहानी का भी हाल कुछ ऐसा ही है.

तेज गेंदबाज दहानी को एशिया कप के दौरान ही साइड स्ट्रेन की शिकायत हुई थी. इस वजह से वह भी कुछ मैचों से बाहर बैठे थे. चोट के कारण दहानी फाइनल तक नहीं खेल सके थे. दहानी को इंग्लैंड सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन खबर है कि उन्हें भी कुछ मैचों में बैठना पड़ सकता है. वहीं, एशिया कप के फाइनल में शादाब को सिर में बॉल लगी थी.

फखर रिहैब के लिए पहुंचे लंदन

पीसीबी ने एक बयान जारी किया है, इसमें बताया कि फखर जमां को रिहैब के लिए लंदन भेजा गया है. वह और शाहीन एक साथ ट्रिटमेंट कराएंगे. साथ ही बताया कि शाहीन अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही है. वह जल्द ही फील्ड पर लौटेंगे और वर्ल्ड कप के लिए टीम से जुड़ेंगे.

Medical update on Fakhar Zaman and Shaheen Afridi



Details here ⤵️ https://t.co/5ysG4GIewc