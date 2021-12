PAK खिलाड़ी ने की रोहित की तारीफ, सोशल मीडिया पर भिड़ गए दोनों देशों के फैंस

India Vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त के बाद टी-20 वर्ल्डकप में कोई मुकाबला हुआ था. यहां इतिहास बदला और पाकिस्तान ने पहली बार किसी वर्ल्डकप में भारत को हराया. लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ी लगातार एक-दूसरे पर नज़र रखते हैं. इसी बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब खान से ट्विटर पर एक सवाल हुआ, जिसका जवाब अब सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ट्विटर पर अपने फैंस के सवाल का जवाब दे रहे थे. तभी उनसे किसी ने पूछा कि बॉलिंग करने के लिए सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन है? जिसके जवाब में शादाब खान ने कहा कि रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर.

Har bar to shaheen uraa deta phle over me unko , aapne kab bowling krali?😪