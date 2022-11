PAK vs ENG T20 World Cup: इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज फिसड्डी, बाबर समेत पूरा टॉप ऑर्डर ध्वस्त

PAK vs ENG T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान टीम का टॉप बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से कमजोर नजर आया. इंग्लिश गेंदबाजों के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज पहले ओवर से ही दबाव में नजर आए. कप्तान बाबर आजम हों या स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, कोई भी टीम को नहीं संभाल सका.

सबसे पहले रिजवान को सैम करन ने शिकार बनाया. रिजवान 14 बॉल पर 15 रन बनाकर बोल्ड हुए. फिर मोहम्मद हारिस बैटिंग करने आए, लेकिन वह भी 12 गेंद खेलकर सिर्फ 8 रन ही बना सके. आदिल राशिद ने उन्हें कैच आउट कराया.

पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने फिर कराई फजीहत

यहां से कप्तान बाबर ने शान मसूद के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. राशिद ने इस बार बाबर को अपनी ही बॉल पर कैच आउट कर चलता किया. मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद से उम्मीद थी, लेकिन वो तो 6 गेंद खेलकर भी खाता नहीं खोल सके. बेन स्कोक्स ने उन्हें कैच आउट कराया.

इस तरह पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने फिर फजीहत करा दी और टीम 12.2 ओवर में 4 विकेट पर सिर्फ 85 रन बना सकी. यहां से टीम ऐसी लड़खड़ाई की 16.3 ओवर में 121 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 137 रन ही बना सकी. टीम के लिए शान मसूद ने 28 बॉल पर सबसे ज्यादा 38 रन बनाए.

पहला विकेट: 29 रन पर: रिजवान को सैम करन ने बोल्ड किया

दूसरा विकेट: 45 रन पर: हारिस को राशिद ने कैच आउट कराया

तीसरा विकेट: 84 रन पर: बाबर को राशिद ने कैच आउट किया

चौथा विकेट: 85 रन पर: इफ्तिखार को स्टोक्स ने कैच आउट कराया

पांचवां विकेट: 121 रन पर: शान मसूद को करन ने कैच आउट कराया

छठा विकेट: 123 रन पर: शादाब को जॉर्डन ने कैच आउट किया

सातवां विकेट: 129 रन पर: नवाज को करन ने कैच आउट कराया

आठवां विकेट: 131 रन पर: वसीम को जॉर्डन ने कैच आउट कराया

