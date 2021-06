पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 28 गेंदों में जड़ा शतक

पाकिस्तान के एक बल्लेबाज ने टी10 के मैच में चौके और छक्कों की बरसात कर दी. मुसद्दिक अहमद नाम के इस खिलाड़ी ने 7 चौके और 13 छक्के की मदद से 115 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़ दिया.

मुसद्दिक ने ये कारनामा यूरोपियन क्रिकेट सीरीज टी10 लीग में किया. ओपनिंग करने उतरे मुसद्दिक ने पहले ओवर में 26 रन बटोरे. उनका तेजी रन से बटोरना इसके बाद भी जारी रहा.

उन्होंने सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. मुसद्दिक ने पारी के पांचवें ओवर में बेहरम अली की गेंद पर लगातार चार छक्‍के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. मुसद्दिक अहमद की इस पारी की बदौलत Kummerfelder Sportverein ने THCC Hamburg को शिकस्त दे दी.

