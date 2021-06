एंडरसन ने ब्रॉड को बताया था 'लेस्बियन', ECB के खौफ से डिलीट किया ट्वीट

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन को विवादित ट्वीट के मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है. रॉबिन्सन पर हुई इस कार्रवाई के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट में हड़कंप मच गया है. धीरे-धीरे कई खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो पूर्व में विवादित ट्वीट कर चुके हैं.

ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ ECB न सिर्फ जांच करेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रहा है. ECB के एक्शन से इंग्लैंड के खिलाड़ी खौफ में हैं और वे अपने विवादित ट्वीट कर डिलीट कर रहे हैं. दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 11 साल पहले किया गया एक विवादित ट्वीट डिलीट किया है.

एंडरसन ने अपने इस ट्वीट में साथी गेंदबाजी स्टुअर्ट ब्रॉड को लेस्बियन बताया था. एंडरसन का ये ट्वीट फरवरी 2010 का बताया जा रहा है. तब उन्होंने ब्रॉड के लिए लिखा था, 'मैंने आज पहली बार ब्रॉडी का नया हेयरकट देखा. इसके बारे में निश्चित नहीं हूं. सोचा कि वह 15 साल के लेस्बियन की तरह लग रहा था.'

इस ट्वीट पर जेम्स एंडरसन ने कहा कि मेरे लिए ये 10-11 साल पहले की घटना है. मैं एक व्यक्ति के रूप में अब बदल चुका हूं. मुझे लगता है कि यही मुश्किल है, चीजें बदलती रहती हैं और आप गलतियां करते हैं.

ये खिलाड़ी भी कर चुके हैं विवादित ट्वीट

जेम्स एंडरसन के अलावा इयोन मोर्गन, जोस बटलर, जो रूट समेत इंग्लैंड के कई स्टार क्रिकेटरों के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं. इयोन मोर्गन और जोस बटलर भारतीयों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने को लेकर ECB की जांच के घेरे में हैं.

एक मैच में एलेक्स हेल्स के शतक के बाद, बटलर ने उनके लिए बधाई संदेश ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा, 'आप बहुत सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सर.' वहीं मॉर्गन ने एक ट्वीट में लिखा कि बटलर उनके पसंदीदा बल्लेबाज हैं.

Show the same every and suspend Eoin Morgan for that tweet. https://t.co/2lhsbiiRpK pic.twitter.com/I7m70SS2d5