न्यूजीलैंड-बांग्लादेश मैच में हुआ गजब, बिना टारगेट के बैटिंग करने उतरे ओपनर्स

न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में अजीबो-गरीब घटना देखने को मिली. बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसके ओपनर्स को टारगेट ही नहीं पता था. मंगलवार को नेपियर में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज टारगेट को लेकर कन्फ्यूज रहे.

बांग्लादेश ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड का स्कोर 17.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन था. इसी दौरान बारिश शुरू हो गई. बारिश के कारण न्यूजीलैंड की पारी आगे नहीं बढ़ पाई. बारिश से प्रभावित मैच में जब ओवरों की कटौती होती तो डकवर्थ लुईस सिस्टम को अपनाया जाता है. बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को संशोधित लक्ष्य दिया जाता है.

लेकिन इस मैच में बांग्लादेश की पारी जब शुरू हुई तो इस बात को लेकर संशय था कि उसे क्या टारगेट चेज करना है. हालांकि, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को पारी की पहली 9 गेंदें तक पता था कि उसके सामने 16 ओवरों में 148 रन का टारगेट है.

न्यूजीलैंड के हैमिश बैनेट पारी का दूसरा ओवर फेंक रहे थे. उन्होंने ओवर में तीन ही गेंद फेंकी थी कि बांग्लादेश के सामने एक नया टारगेट आ गया. मैच रेफरी जैफ क्रो को नए टारगेट पर साइन करना पड़ा. 1.3 ओवर में इस लक्ष्य को 170 कर दिया गया और 13वें ओवर में इसे एक रन बढ़ाकर 171 कर दिया गया. यानी बांग्लादेश को फाइनल टारगेट 16 ओवरों में 171 रनों का मिला.

बांग्लादेश के कोच रसेल डोमिंगो और मैनेजर सब्बीर खान को दूसरे ओवर की शुरुआत में मैच रेफरी के रूम में देखा गया. जेफ क्रो और चौथे अंपायर के बीच बातचीत हुई.

How is it possible to start a run chase without knowing what you’re chasing? Crazy stuff. #NZvBAN