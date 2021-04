इस विकेटकीपर ने दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की याद, ऐसे की स्टम्पिंग, VIDEO

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर डेवोन कॉनवे ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच में शानदार कीपिंग करते हुए अफीफ हुसैन को स्टम्प कर दिया. ऑकलैंड में खेले गए इस मुकाबले में कॉनवे ने जैसी स्टम्पिंग की उससे उन्होंने भारत के दिग्गज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी.

बांग्लादेश की पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर अफीफ हुसैन ने मिड विकेट पर लंबा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन वह नाकाम रहे. टोड एस्टल की इस गेंद पर अफीफ बीट हो गए और कीपर कॉनवे ने गेंद को पकड़ा. कॉनवे अलर्ट थे और उन्होंने देखा कि अफीफ का पैर बैटिंग क्रीज की लाइन पर है. उन्होंने बिना देरी करते स्टम्प की गिल्लियां बिखेर दीं और आउट की अपील की. इसके बाद मैदानी अंपायर ने थर्ड अंपायर का सहारा लिया. फैसला कॉनवे के पक्ष में आया और अफीफ हुसैन को पवेलियन जाना पड़ा. उन्होंने 6 गेंदों पर 8 रन बनाए.

बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश को 10 ओवरों में 142 रनों का टारगेट मिला. पूरी टीम 9.3 ओवरों में 76 रन पर आउट हो गई. इसी के साथ बांग्लादेश तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से हार गई. न्यूजीलैंड की ओर से टोड एस्टल ने 2 ओवरों में 13 रन देकर 4 विकेट झटके.

Firstly, how's the take by Devon Conway?! Secondly, that's some nifty glove work to get rid of Afif Hossain.



Catch the chase live, only on Spark Sport #NZvBAN ⭕️🏏 pic.twitter.com/CKKFcOiAA3