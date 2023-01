IND vs NZ: न्यूजीलैंड को झटका, भारत दौरे पर नहीं आएगा ये कीवी तेज गेंदबाज

Adam Milne pulls out of India and Pakistan tours: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाने के कारण भारत और पाकिस्तान के सीमित ओवरों के दौरे से हट गए हैं. वनडे सीरीज में खेलने वाले खिलाड़ी 4 जनवरी को पाकिस्तान रवाना होंगे. भारत के खिलाफ 3 वनडे और इतनी ही टी20 मैचों की सीरीज 18 जनवरी से शुरू होगी.

मिल्ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के बावजूद भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेले थे, लेकिन इसके बाद वह दिसंबर में फोर्ड ट्रॉफी के दो मैचों में नहीं खेल पाए थे. वह इसके बाद वेलिंग्टन फायरबर्ड्स की तरफ से सुपर स्मैश के पहले दो मैचों में खेले, लेकिन पाकिस्तान और भारत के 16 दिवसीय दौरे में 6 वनडे खेलने को बड़ा जोखिम माना गया.

इसके बाद आपसी सहमति से मिल्ने की जगह तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया, जो टेस्ट टीम के साथ अभी पाकिस्तान में हैं. न्यूजीलैंड के चयनकर्ता गैविन लार्सन ने कहा यह फैसला करना आसान नहीं था.

उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान में कहा, ‘एडम ने हमें अपनी चिंताओं से स्पष्ट तौर पर अवगत कराया. उनसे बात करने के बाद हमने सहमति जताई कि लगातार तीन मैचों की दो वनचे सीरीज में खेलने के लिए उनकी तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं. हम उनकी ईमानदारी की सराहना करते हैं.’

30 साल के कीवी तेज गेंदबाज एडम मिल्ने ने न्यूजीलैंड के लिए अब तक 42 वनडे मैचों में 45 विकेट निकाले हैं, जबकि टी20 इंटरनेशननल में उन्होंने 35 मैचों में 36 विकेट झटके हैं.

न्यूजीलैंड का भारत दौरा 2023 -

• पहला वनडे - 18 जनवरी (हैदराबाद)

• दूसरा वनडे - 21 जनवरी (रायपुर)

• तीसरा वनडे - 24 जनवरी (इंदौर)

• पहला टी20 - 27 जनवरी (रांची)

• दूसरा टी20 - 29 जनवरी (लखनऊ)

• तीसरा टी20 - 1 फरवरी (अहमदाबाद)