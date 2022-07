New Zealand Cricket: बड़ा फैसला... अब महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगी समान सैलरी

क्रिकेट हो या कोई दूसरा खेल, उसमें महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग कैटेगरी में वेतन मिलता है. खासकर क्रिकेट में तो ऐसा ही होता है. मगर अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत उन्होंने महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान वेतन देने का फैसला किया है.

इसको लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) और 6 बड़ी एसोसिएशन के बीच एग्रीमेंट भी हुआ है. यह डील पहले पांच साल के लिए रहेगी. इसके तहत इंटरनेशनल समेत घरेलू क्रिकेटर्स को भी सभी टूर्नामेंट में होने वाले मैचों की फीस भी समान ही मिलेगी.

सोफी डिवाइन भी इस फैसले से खुश

इसके तहत व्हाइट फर्न्स (New Zealand women's national cricket team) और घरेलू महिला खिलाड़ियों को वनडे, टी20 इंटरनेशनल, फोर्ड ट्रॉफी और सुपर स्मैश लेवल समेत सभी फॉर्मेट और टूर्नामेंट्स में पुरुषों के समान मैच फीस मिलेगी. व्हाइट फर्न्स की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा कि यह एग्रीमेंट महिला क्रिकेट के लिए एक गेम-चेंजर होगा. एक ही एग्रीमेंट में पुरुषों के साथ एक ही मान्यता प्राप्त होना बहुत अच्छा है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ डेविड ने कहा, 'यह एग्रीमेंट हमारे खेल, क्रिकेट बोर्ड, अहम एसोसिएशंस, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए काफी अहम है. इससे क्रिकेट का ही विकास होगा. इसमें मिला सभी का सहयोग सराहनीय है.' NZC ने कहा कि यह जो एग्रीमेंट हुआ है, वह नियम और शर्तें हमारे खिलाड़ियों यानी महिला-पुरुष क्रिकेटर्स के लिए फायदेमंद है.

बता दें कि एग्रीमेंट के तहत वेतन मिलता है, तो न्यूजीलैंड की उच्चतम रैंक वाली महिला क्रिकेटर्स को हर साल करीब 1.29 करोड़ रुपये भुगतान किए जाएंगे. 9वीं रैंक वाली महिला प्लेयर्स को करीब 1.17 करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि 17वीं रैंक प्लेयर्स को करीब 1.12 करोड़ रुपये मिलेंगे.

Landmark day for all levels of cricket in New Zealand 🏏 #CricketNationhttps://t.co/NAcTp44cPV