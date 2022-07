Nathan Lyon: नाथन लियोन ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड, टेस्ट चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर और मजबूत

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को उसी के घर में पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार रहते हुए और मजबूत स्थिति भी बनाई.

टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम 77.78% पॉइंट्स के साथ टॉप पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है. टीम के 84 अंक हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिसके 71.43% पॉइंट्स हैं. भारतीय टीम 58.33% पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है.

नाथन लियोन ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में स्पिनर नाथन लियोन ने भी कमाल कर दिखाया है. उन्होंने मैच में कुल 9 (5+4) विकेट लिए. इस तरह उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

Australia continue to extend their lead at the top 📈#WTC23 standings 👉 https://t.co/ek6BZAqQWs#SLvAUS pic.twitter.com/uDwODsYFhI