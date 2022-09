Mohammed Siraj vs Imam-ul-Haq: इंग्लैंड में दिखी भारत-पाकिस्तान की अलग जंग, सिराज ने किया चारों खाने चित

Mohammed Siraj vs Imam-ul-Haq: भारतीय क्रिकेट टीम अब पूरी तरह से टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट गई है. यह टूर्नामेंट अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होना है. मगर इसके इतर इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान की एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है.

दरअसल, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. ऐसे में वह इंग्लैंड में काउंट्री क्रिकेट खेल रहे हैं. 28 साल के सिराज ने काउंटी डेब्यू पर शानदार खेल दिखाते हुए समरसेट के खिलाफ मुकाबले में पारी में पांच विकेट हासिल किए.

सिराज ने दोनों पारियों में इमाम को शिकार बनाया

समरसेट की तरफ से पाकिस्तानी प्लेयर इमाम उल हक भी खेल रहे हैं. ऐसे में सिराज और इमाम को दोनों पारियों में बैट और बॉल से टकराव देखने को मिला. इसमें हर बार सिराज ने ही बाजी मारी. इस भारतीय तेज गेंदबाज ने दोनों पारियों में इमाम को जरा भी मौका नहीं दिया और दोनों बार अपना शिकार बनाया.

Mohammed Siraj finishes with figures of 24-6-82-5 as Warwickshire bowl Somerset out for 219. #LVCountyChamp pic.twitter.com/jneZp5ZcDj