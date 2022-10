Mohammed Shami T20 World Cup: चीते सी रफ्तार, स्विंग के मास्टर... वर्ल्ड कप का पूरा गेम बदल सकते हैं मोहम्मद शमी

Mohammed Shami T20 World Cup 2022: चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद शमी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है. चयनकर्ताओं ने शमी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड में जगह दी है. चीते सी रफ्तार के बूते वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं. शमी किसी भी धाकड़ बल्लेबाज को अपने 'स्विंग जाल' में फंसा सकते हैं. वह गेम को बदलने की ताकत रखते हैं. इसकी बानगी वॉर्म-अप मैच के दौरान देखने को मिली, जब उन्होंने एक ही ओवर में कंगारुओं से जीत छीन ली.

वॉर्म-अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त

शमी को पहले वॉर्म-अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया गया. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें सिर्फ एक ओवर दिया था. यह मैच का आखिरी ओवर था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी और उनके पास 4 विकेट बाकी थे.

आखिरी ओवर लेकर आए शमी ने शुरुआती दो गेंदों में 4 रन दिए, मगर आखिरी 4 बॉल पर 4 विकेट निकालकर पूरी बाजी ही पलट दी. इस दौरान एक रनआउट भी हुआ. जबकि तीन बल्लेबाजों को शमी ने शिकार किया. बड़ी बात है कि आखिरी दो बॉल पर शमी ने दो बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया. इस तरह वॉर्म-अप मैच में शमी ने एक ओवर में 4 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले और टीम को जीत दिलाई.

